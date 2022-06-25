Советы полковника МВД: как уберечь себя на ысыахе

Как съездить на Ысыах и вернуться в целости и сохранности

Подполковник МВД по Якутии Николай ЗАРУБИН дал несколько рекомендаций читателям «ЭС», как не утратить своё имущество:

— В последние годы, в связи с наличием дорогих автомобильных аксессуаров, значительно увеличились преступления, связанные с кражами личного имущества из автотранспорта. Чтобы избежать подобных преступлений, забирайте с собой все ценное или уберите с прямой видимости, не оставляйте открытыми окна и двери, включайте сигнализацию. Чтобы защититься от карманников, носите сумку только спереди, в застегнутом виде, не показывайте деньги и дорогостоящие вещи незнакомцам. Не упускайте имущество из поля зрения. Не оставляйте кошелек и ценности в карманах верхней одежды в кафе. Не нужно забывать про кражи личного имущества из палаток. Убирайте ценные вещи с вида, берите с собой или не оставляйте на длительное время без присмотра. Также хороший способ уберечь имущество от кражи из палатки – это поочерёдно находится в непосредственной близости от неё. Многие договариваются с людьми из рядом стоящих палаток.

О том, что делать в других опасных случаях и где можно найти дежурных полиции, рассказал Михаил ИВАНОВ, начальник отдела деятельности участковых и ПДН:

— На территории Ысыаха будет присутствовать около 500 сотрудников полиции, патрули будут прикреплены к каждому туhулгэ, в торговых рядах, палаточном городке и автостоянке, на кумысопитии и ипподроме. Также сотрудники будут дежурить возле каждого входа. На ысыахе будет находиться и балаган полиции, в западной части торговых рядов, где будет находиться оперативный штаб.

Следует помнить, что на территории Ысыаха запрещено распитие алкогольных напитков, так как это — общественное место. Кого будем выявлять за распитием или же находящимся в состоянии алкогольного опьянения, будем привлекать к административной ответственности. Те же лица, которые уже утратили способность ориентироваться в местности и самостоятельно передвигаться, будут доставляться в медицинский пункт, где им будет оказаны все необходимые процедуры для вытрезвления.

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