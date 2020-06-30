Советы известного садовода: как сделать чудо-сад?

Сегодня день Сардааны в Якутии или лилии пенсильванской! Лилия занесена в Красную книгу из-за сокращения их численности. В природе их собирать на букеты, выкапывать луковицы запрещено! Хорошо растёт в культуре.

Сардаана символ красоты, чистоты и невинности. Цветок издревле почитаем народом Саха и воспет во многих песнях, описан в рассказах и танцах.

Своим многолетним опытом делится специалист по декоративным растениям, к.б.н., научный сотрудник Якутского ботанического сада ИБПК СО РАН Екатерина Афанасьева @sad_mechty_yakutsk.

Лилия пенсильванская прекрасно размножается семенами и луковицами детками, семена очень хорошо всходят, зацветают на третий год. Семена созревают в августе. Можно семена сеять в сентябре или на следующий год в мае, можно сеять без стратификации.

Весной отрастают в конце мая, цветение наблюдается в 20-25 числах июня, эта дата может сдвигаться на несколько дней. После отцветания и созревания семян стебли лилии высыхают, поэтому их следует срезать, чтобы поддержать цветник в ухоженном состоянии.

Сезонный уход состоит из прополки, рыхления, полива и подкормки, а также обработки от вредителей и болезней.Полив следует производить 2-3 раза в неделю, расход воды 10 л на 1 кв.м. Лилия особенно требовательна во влаге во время бутонизации и цветения.

Подкармливать можно весной азотными удобрениями, я добавляю перегной (на 1 кв.м хватит полведра хорошо перепревшего перегноя), во время бутонизации можно пролить жидкими удобрениями для цветущих, соблюдая инструкцию к применению.

Прополку я обычно совмещаю с рыхлением, не повреждая молодые луковички, расположенные на верхних слоях грунта. За сезон 2-3 прополки достаточно.Лилия пенсильванская достаточно устойчива в культуре, редко поражается болезням, например фузариоз листьев. Для профилактики за сезон 2-3 можно пролить и опрыстнуть фитоспорином.

Материал предоставлен составителем Лунного календаря Якутии и Блокнота садовода-огородника Якутии, специалистом по лекарственным растениям Варварой Семеновой @mooncalendar_ykt