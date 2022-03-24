Советы экспертов: Поговорим об эндометриозе

Признаемся, многим из нас не хватает времени приема врача, чтобы задать все наши волнующие вопросы и получить подробный ответ на них. Многие пытаются искать ответы на вопросы в просторах интернета, но велика вероятность попасться на некомпетентные ответы.

Поэтому мы продолжаем публиковать рубрику «Советы экспертов», где получаем подробные ответы на вопросы наших пациентов из первых уст. Эксперты – специалисты Медицинского центра г. Якутска, практикующие врачи и фельдшера.

Волнующий многих женщин вопрос о эндометриозе и его лечении мы задали заведующей Центра охраны здоровья семьи и репродукции Медцентра г. Якутска, врачу-гинекологу высшей категории Вере Алиевой.

— Что такое эндометриоз? Почему о нем так много говорят?

— Эндометриоз — это дисгормональное, иммунозависимое и генетически обусловленное заболевание, характеризующееся доброкачественным разрастанием ткани, сходной по морфологическому строению и функции с эндометрием, но находящейся за пределами полости матки. Проще говоря, когда ткань, которая должна быть внутри полости матки, приживается и функционирует за ее пределами. Сильные боли во время менструации и обильные кровянистые выделения являются симптомами эндометриоза — заболевания, которое диагностируется у 10% женщин детородного возраста, что обусловливает особую актуальность своевременной диагностики и лечения заболевания.

Заболеванию эндометриозом подвержены в основном женщины в возрасте 27-34 лет, но иногда его выявляют даже у девочек с первой менструацией (12-13 лет). Болеют в основном жительницы городов и работающие женщины.

В медицине определяют два вида эндометриоза:

1.Генитальный эндометриоз (наружный эндометриоз — за пределами матки и включает поражение наружных половых органов, влагалища, влагалищной части шейки матки, яичников, маточных труб, брюшины малого таза, ретроцервикальной области, внутренний эндометриоз- поражение тела матки и перешейка матки, интерстициальных отделов маточных труб);

2. Экстрагенитальный эндометриоз может обнароуживаться в мочевом пузыре, кишечнике, почках, легких, пупке, головном мозге, глазах, послеоперационных рубцах.

— При каких симптомах нужно насторожиться?

Во-первых, это боль, нарушение менструального цикла и бесплодие.

Остановлюсь более подробно на симптомах. Боль при эндометриозе может появляться в середине цикла, а затем во время менструации, иногда лишена цикличности. Боль может быть четко локализована, может иррадиировать в поясничную область, крестец, копчик, задний проход, промежность.

Нарушение менструального цикла представлены различными вариантами аномальных маточных кровотечений, которые наблюдаются у 15-20% пациенток. Именно они являются главным поводом для обращения к врачу. А бесплодие сопровождает эндометриоз примерно в половине всех наблюдений.

Также, вне зависимости от степени распространения патологического процесса, встречается и бессимптомное течение эндометриоза, представляющее особенные сложности в выборе оптимальной тактики ведения пациентов.

— При появлении названных симптомов нужно обратиться к врачу-гинекологу. К чему нужно быть готовой, как проходит обследование?

— Врач первым делом выслушает жалобы пациентки, проведет гинекологический осмотр. Далее направитнаультразвуковое исследование органов малого таза, при необходимости — на МРТ органов малого таза. А также может выдать направление на определение в крови онкомаркера СА- 125.

— И главный вопрос – как лечится эндометриоз?

— Эндометриоз характеризуется хроническим рецидивирующим течением: 40-50% пациенток имеют рецидив заболевания в течение 5 лет после оперативного лечения или возврат симптомов после консервативного лечения.

Единственно радикальным способом лечения эндометриоза является хирургическое лечение, но такой подход должен иметь веские основания для применения у женщин репродуктивного возраста, который провоцирует возникновение различных соматических, психологических, а иногда и социальных проблем.

Поэтому гинекологи рассматривают несколько вариантов лечения эндометриоза. Это хирургическое лечение, возможно и гормональное лечение — например, агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона или прогестины. Женщинам, которые пока не планируют беременность, назначают специальные гормональные контрацептивы. Врач также может принять решение применить адьювантные методы терапии: нестероидные противовоспалительные препараты, тканевая антипролиферативная терапия (Индинол, Эпигалат). Кроме того, возможно и назначение неспецифической адаптационной терапии: фитотерапия (ново-пассит, персен), витаминотерапия, родоновые ванны, низкоэнергетическая лазерная терапия.

При диагнозе эндометриоз ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и назначать себе препараты самостоятельно.

В заключении следует отметить, что в настоящее время нет однозначного подхода к выбору тактики лечения. Но хирургические технологии совершенствуются, расширяется выбор гормональных препаратов и это дает надежду пациентам и врачам акушерам-гинекологам на успех лечения генитального эндометриоза.

Будьте здоровы!