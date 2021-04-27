Советы экспертов по выращиванию картофеля в Якутии

Не секрет, что картофель, одна из важнейших овощных культур в нашем российском рационе питания. Казалось бы с ней все понятно и просто в процессе выращивания. Однако есть некоторые нюансы, на которые мы хотим обратить внимание наших читателей и зрителей. Сегодня мы предлагаем интервью специалистов, научно занимающихся культивированием «второго хлеба» уже несколько десятков лет.

Сотрудниками лаборатории созданы сорта местной селекции: раннеспелый сорт «Якутянка» в 2006 г., сорт «Северный» районирован в Республике Саха (Якутия) и Тюменской области в 2012 г. Лабораторией выявлены сорта и гибриды картофеля, пригодные к переработке путем быстрого замораживания естественным холодом. Разработана модель сорта для экстремальных условий Крайнего Севера. Подготовлен к передаче в Государственное испытание новый раннеспелый сорт картофеля «Алдан». Сочетающий высокую продуктивность 25-30 т/га с хорошими качественными показателями, лежкостью, устойчивостью к раку, нематоде, фитофторозу, что делает этот сорт пригодным к возделыванию и в других зонах.

Ежегодно производится более 100 тонн оригинальных семян районированных сортов картофеля. Возглавляет лабораторию картофелеводства и агроэкологии Охлопкова Полина Петровна – академик АН РС (Я), Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреат государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники.

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