Советы бизнесменам Якутии от нового министра предпринимательства



Министр предпринимательства Якутии Тимур Ханды провел свой первый прямой эфир в новой должности. Он дал советы, которые помогут сохранить доходы предпринимателей в период экономической турбулетности, передает ЦУР Якутии.

«В Якутии работает портал малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» http://portal.b14.ru/. Там перечислены все меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Сайт обновляется ежедневно, все в одном месте», — сказал Тимур Ханды.

Он отметил, что местное производство становится приоритетным. «В 2022 году предусмотрены субсидии, но это не главное. Помимо денег, мы помогаем составлением бизнес-планов, соединяем с союзами. Обязательно вступайте в сообщества, многие моменты коллеги проработали заранее. Не допускайте ошибок, которые можно избежать», — говорит министр.

В министерстве создан оперативный штаб. Он также работает в формате площадки обмена опытом. «Мы принимаем предложения в части регулирования. В выходные, например, пожаловались на то, что задержался вагон с товарами. Мы связались с министерством транспорта, и он уже находится на месте и работает над тем, чтобы товар привезли как можно быстрее», — сказал он.

Тимур Ханды отметил, что является любителем якутских брендов. «Корочка хлеба от ЯХК и намазать «Молочным дождиком» — лучшее, что может быть», — признался министр.