Совет женщин Центрального округа поздравляет депутат Николай Васильев

Уважаемые женщины Центрального округа города Якутска!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6, от лица Постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту, и от себя лично, сердечно поздравляю вас с 15-летним юбилеем Совета женщин Центрального округа города Якутска!

Задачи и проблемы, которые решает Женсовет Центрального округа, крайне значимы и востребованы в нашем обществе. Это консолидация женщин и поддержка женских инициатив; охрана материнства и детства; защита интересов и прав женщин, попавших в непростую жизненную ситуацию, поддержка традиционных семейных ценностей; гражданское, патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи; пропаганда здорового образа жизни; поддержка людей старшего возраста, ветеранов, инвалидов; адресная благотворительная помощь многодетным и малообеспеченным семьям, а также многие другие важные социальные вопросы.

За все годы работы ваше общественное объединение стало одной из самых влиятельных в нашем городе женских организаций. Деловитость, целеустремленность, профессионализм, мудрость, помноженные на бездну женского обаяния и привлекательности, помогают Вам решать самые сложные задачи, такие как : объединение гражданского общества, защита социальной справедливости, поддержка стабильности, налаживание взаимодействия с государственными, муниципальными структурами и другими общественными организациями.

Наш северный край всегда славился яркими, сильными, замечательными женщинами. И Совет женщин Центрального округа является этому блестящим примером. Вот уже 15 лет вы, не считаясь с личным временем, изо дня в день отстаиваете интересы женщин, матерей-одиночек, малообеспеченных семей, детей-сирот, больных и престарелых граждан, продвигаете важные для людей проекты и программы.

Дорогие женщины! Благодарим вас за ваше неравнодушие, активную гражданскую позицию, отзывчивые горячие сердца и беспокойные, добрые души! Спасибо за Ваш самоотверженный труд на ниве общественного благополучия! Новых успехов и побед Совету женщин Центрального округа города Якутска, новых сподвижников и соратников в вашей благородной работе! Крепкого здоровья, счастья и добра вам и вашим близким!

Депутат ЯГД по Алексеевскому избирательному округу №6, председатель Постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Васильев Н.Н.