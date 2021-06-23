Совет старейшин (Ытык Сyбэ) против самопровозглашённого Совета старейшин

В якутском сегменте ватсапа распространение получила видеозапись обращения члена «Сомо5о Кyyс» Дмитрия Иванова, который позиционирует себя как руководитель Совета старейшин республики.

Обращение не осталось незамеченным среди членов настоящего легитимного Совета старейшин (Ытык Сyбэ) Республики Саха (Якутия) и председатель Высшего Совета Люлия Григорьева дала комментарий для сетевого издания SakhaLife:

— Считаю своим долгом прояснить ситуацию вокруг Высшего Совета старейшин (Ытык Субэ) Республики Саха (Якутия). Уже третий год Дмитрий Иванов выступает от имени Совета старейшин «Сомо5о Кyyс». Данная организация не имеет отношения к деятельности Высшего Совета старейшин Республики Саха (Якутия) и ее руководитель никогда не был в его составе.

Высший Совет старейшин (Ытык Субэ) был создан в 2000 году по инициативе президента Михаила Николаева как общественная совещательная и консультативная организация. В составе Совета 35 человек, имеющих большой опыт государственной, руководящей общественно-политической и хозяйственной деятельности. Среди них два Героя соцтруда, семь Почетных граждан республики, три кавалера ордена «Полярная звезда», шесть Почетных граждан Якутска, 30 заслуженных работников РФ, РС (Я), один участник Великой Отечественной войны. Все они являются ветеранами тыла и труда. Кроме того, действуют Советы старейшин в Якутске и некоторых улусах.

Мы работаем с актуальными проблемами, касающихся каждого жителя республики, занимаемся духовно-нравственными вопросами, вопросами возрождения национальных традиций. Ытык Субэ уделяет большое внимание изучению жизни и деятельности, увековечиванию памяти выдающихся государственных, общественно-политических деятелей, руководителей государственных и хозяйственных структур.