Совет старейшин (Ытык Сүбэ) Якутии избрал председателя

В Якутске состоялась отчётно-выборная конференция Совета старейшин (Ытык Сүбэ) Якутии. Она проводится раз в пять лет, где подводятся итоги деятельности общественной организации, и избирается её состав. Председателем Совета старейшин единогласно была избрана заслуженный работник народного хозяйства, отличник социальной службы РС(Я), почётный гражданин Мегино-Кангаласского улуса, награждённая медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда» Люлия Григорьева, сообщает ЯСИА

В обновлённый состав совета вошли 35 человек, из них новых членов — 21. За время своего существования старейшины республики провели большую работу во всех сферах и отраслях общественной жизни региона. По словам председателя Люлии Григорьевой, совет внёс значимые предложения по экспортно-ориентированному производству – сохранению якутской породы коров и лошадей, производству экологически чистых сельскохозяйственных продуктов питания, восстановлению мелиоративных работ на сельскохозяйственных угодьях районов Якутии.

«На сегодняшний день Совет старейшин республики – это одна из самых авторитетных и влиятельных общественных организаций Якутии, с мнением которого считаются органы государственной власти и местного самоуправления. Такой результат был достигнут только благодаря активному участию и заинтересованности его членов в развитии своей родной республики», — подчеркнула Григорьева. В работе конференции также принял участие руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов, который отметил огромную значимость деятельности общественной организации в жизни региона.