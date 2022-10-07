Совет отцов Вилюйского улуса-победитель Всероссийского форума

Проект Вилюйского центра содействия семейному воспитанию вошел в список лидеров профессионального признания

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (председатель Гордеева М.В.) провел в этом году 13 по счету ежегодный форум. 21-23 сентября т.г. в г. Кемерово состоялся Всероссийский форум «Вместе – ради детей», который стал опорной площадкой обмена и распространения опыта по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На торжественном закрытии форума были отмечены лучшие социальные практики помощи детям и семьям с детьми по 28 номинациям.

На церемонии награждения присутствовали делегации 50 региональных делегаций и 42 муниципальных образований.

Проект «Аҕа Үөрэҕэ» («Отцовское воспитание») Вилюйского центра содействия семейному воспитанию (директор Е.А. Дашевский) и общественной организации «Совет отцов Вилюйского улуса вошел в число победителей-лидеров профессионального признания в номинации «Эффективные практики партнерства с НКО «Вектор помощи»».

Об итогах конкурса и материалах форума можно ознакомиться здесь: https://forum-detyam42.ru/news/3429/