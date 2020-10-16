Совет МСУ Чурапчинского улуса принял решения по актуальным вопросам

На заседании Совета местного самоуправления Чурапчинского улуса Якутии в режиме видеоконференцсвязи подведены итоги пожароопасного сезона в текущем году, рассмотрены вопросы выполнения плана по заготовке кормов и обсуждены дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории района.





Участники мероприятия поблагодарили всех работников культуры, образования, ГАУ «Якутлесресурс», всех сотрудников привлеченных предприятий, общественников наслегов за оказанную помощь.





По итогам работы по тушению лесных пожаров главы наслегов отметили, что слаженная межведомственная деятельность помогла преодолевать трудности и позволила предотвратить больший ущерб. Также большую помощь оказало специализированное обучение специалистов по наслегам по технике безопасности и пожарной безопасности. Главы наслегов поставили вопрос о необходимости материального стимулирования населения при привлечении их на тушение лесных пожаров.





В дальнейшем всем наслегам поручено рассмотреть в бюджете поселения возможность приобретения техники для тушения пожаров и организовать централизованный оптовый закуп, предусмотреть финансовые средства на ГСМ. ГАУ «Якутлесресурс» предоставить информацию по затратам на тушение пожаров в разрезе каждого наслега и озвучить на следующем заседании Совета МСУ.





По второму вопросу отмечено, что в данное время ведется работа по финансированию, приобретению и перевозке недостающей потребности в кормах сена, зернофуражу, комбикорму. Всем главам наслегов поручено организовать работу по перевозке кормов.

Кроме того, рассмотрены вопросы по дополнительным мерам по противодействию распространения коронавирусной инфекции в районе. Представители Чурапчинской районной больницы и Роспотребнадзора по Таттинскому и Чурапчинскому улусу предупредили о прохождении обязательной вакцинации группы людей, которые подпадают под наибольший риск — это медицинские работники, работники социальных круглосуточных учреждений.