Совет многодетных матерей Якутска: Добро заразительно!

15 ноября в Окружной администрации г. Якутска состоялась первая живая встреча Совета многодетных матерей города Якутска «Счастливый мир» с заместителем главы по социальным вопросам Натальей СТЕПАНОВОЙ и руководителем Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации г. Якутска Лилией ОКОРОКОВОЙ. Основными темами совещания стала поддержка инициатив активных матерей и сотрудничество сообщества и города в части помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Немного предыстории. Совет многодетных матерей города Якутска «Счастливый мир» образовался в декабре 2021 года по инициативе Управления общественных связей и молодёжной политики Окружной администрации г. Якутска. Активные мамы объединились, чтобы общими усилиями сделать мир для людей чуточку лучше. В данное время в общественное объединение входит 97 многодетных матерей, работа ведется по следующим направлениям: поддержка, укрепление многодетных семей, улучшение условий и повышение качества жизни семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация и продвижение благотворительных мероприятий, объединение активных мам-энтузиастов.

Несмотря на очень молодой возраст, совет матерей провел уже достаточный пласт благотворительной работы и словом и делом помог не одному десятку семей. Из последних достижений общества хочется выделить участие в международном семинаре для руководителей семейных клубов и объединений в мастерской руководства «Сенеж» (г. Москва). Мероприятие примечательно тем, что девушкам удалось продвинуть свой авторский проект на уровень страны. Идея якутских мам о проведении всероссийского конкурса на выявление лучших семейных традиций была признана лучшей и с 2023 года будет притворяться в жизнь руками Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Что обсуждалось на заседании? В первую очередь, варианты дальнейшего развития Совета многодетных мам «Счастливый мир». Активистки движения поделились своим обширным планом на следующий год, своим видением благотворительности.

Галина Сидорова, председатель Совета многодетных мам г. Якутска «Счастливый мир»: — Наш совет работает по принципу оперативности, мобильности и гибкости. Если к нам обращаются за помощью, мы реагируем моментально и никогда не откладываем дело на долгий ящик. К примеру, недавно собрали буквально за 4 часа достойную материальную помощь для многодетного отца-одиночки, об истории которого услышали с уст знакомого журналиста. Стараемся относиться с пониманием к каждой истории, сглаживать острые углы, общаться с людьми максимально уважительно и деликатно. Думаем, только такой подход может помочь людям прожить свою тяжелую ситуацию, не попадая в тиски отчаяния и разочарования в жизни.

Также на встрече были обсужден вопрос создания рабочего кабинета совета, у которого до сих пор нет своего пространства.

Светлана Дмитриева, заместитель председателя Совета многодетных мам г. Якутска «Счастливый мир»: — Место нам необходимо не только для развития нашего сообщества и решения наших рабочих вопросов, но и для того, чтобы мы имели возможность общаться с нашими старшими коллегами — матерями-героинями города, членами Союза многодетных семей Якутска и другими людьми, обладающими настоящим золотым фондом — богатейшим опытом материнства и плодотворной общественной деятельности во благо института семьи.

Такой подход к ведению дел мам-активисток подает большие надежды, не правда ли?

Маргарита Якушева, председателя Совета многодетных мам г. Якутска «Счастливый мир»: — Мы считаем, что добро заразительно! По этой причине стараемся вести наши дела максимально открыто, делиться своими планами на наших социальных страницах, а главное – максимально масштабировать свою благотворительную деятельность. По этой причине очень рады инициативам извне.

Пользуясь случаем, хотели бы обратиться к населению Якутска. Поверьте, каждый из нас может помогать и помощь даже одного человека способна осветить и сделать чью-то жизнь легче. Если у вас есть какая-то интересная идея, относительно развития института семьи, общества в целом, будем рады выслушать и сотрудничать. Открыты мы и для всех многодетных мам, желающих примкнуть к нашему сообществу и делать добрые дела. Добро пожаловать!».

На этой возвышенной ноте встреча подошла к концу. Как отметили представители администрации города, все внесенные предложения будут учтены и внесены в план работы социального сектора.

Заместитель главы по социальным вопросам Окружной администрации г. Якутска Наталья Степанова: — Мы восхищены «самодеятельностью» нашего Совета многодетных матерей и широтой взгляда их участниц. Понимая сколько в нашем городе многодетных малообеспеченных семей, хочется способствовать подобному единению людей и их прекрасной созидательной деятельности.

Да будет так!

P.S.: Ссылки на социальные сети Совета многодетных матерей г. Якутска «Счастливый мир»:

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