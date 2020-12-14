Совет директоров ЯТЭК утвердил стратегию развития компании

8 декабря 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ЯТЭК». По итогам 2020 года у компании ожидаются наилучшие финансовые результаты за последние несколько лет. Новому руководству ПАО «ЯТЭК» удалось значительно улучшить операционную и финансовую эффективность, снизить долговую нагрузку, диверсифицировать клиентскую базу, несмотря на негативное влияние ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В ходе Совета директоров были утверждены основные элементы Стратегии развития компании до 2025 года включительно. Пристальное внимание в документе уделяется экологическим вопросам и кадровой политике.

Стратегия развития компании до 2025 года предполагает внедрение политик устойчивого развития, включая экологическую стратегию и уменьшение воздействия на окружающую среду, создание прозрачной системы корпоративного управления и дальнейшее усиление технологической команды с привлечением квалифицированных специалистов.

ПАО «ЯТЭК» рассматривает экологическую политику как часть политики, направленной на развитие Республики Саха (Якутия). В рамках реализации экологической политики в ближайшей перспективе будут устранены ключевые экологические проблемы – вопрос сжигания газов дегазации и деэтанизации на факельном хозяйстве, а также проблема очистки бытовых стоков. В дальнейших планах компании строительство полигона ТБО. Таким образом, облегчая нагрузку на экологию региона, компания работает на улучшение качества жизни местного населения. Этот эффект будет ощутим в самое ближайшее время.

Одной из приоритетных задач компании станет социально-экономическое развитие поселка Кысыл-Сыр. ПАО «ЯТЭК» формирует современный технологический и производственный кластер. Планируется строительство жилого микрорайона с индивидуальной и малоэтажной застройкой для сотрудников компании и реконструкция улично-дорожной сети. В Кысыл-Сыре будут построены больница и техникум, что предусмотрено Планом совместных мероприятий с Правительством Республики Саха (Якутия), подписанным в январе 2020 года. Кроме того, ПАО «ЯТЭК» проведет реновацию поселковой школы по стандарту образовательного центра «Точка Будущего» в Иркутске. Компания планирует активно участвовать в грантах для малого бизнеса, тем самым способствуя созданию мест отдыха и социальной инфраструктуры для жителей поселка.