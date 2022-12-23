Совет директоров ЯТЭК подвел итоги 2022 года

ЯТЭК довела объем промышленных запасов газа до 643 млрд м3. Компания реализовала более 20 инфраструктурных проектов, направленных на операционные улучшения и промышленную безопасность. Годовой план выручки и маржинальности бизнеса в 2022г. реализован на 100%, несмотря на большие рыночные колебания. Результаты работы предприятия в 2022 году подвели на заседании Совета директоров ПАО «ЯТЭК» 21 декабря.

Среди ключевых результатов года – повышение производственной эффективности, активизация геологических программ, а также масштабный рост сырьевой базы компании.

Продолжается работа над стратегическим приоритетом программы развития компании – наращиванием ресурсной базы. Общий объем разведанных и извлекаемых запасов газа на месторождениях компании превысил 643 млрд кубометров. Подтверждена промышленная газоносность Толонского газоконденсатного месторождения. ЯТЭК выиграла торги на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия). ВНИИГАЗ (г.Тюмень) провело аудит обрискованных извлекаемых запасов ПАО ЯТЭК, полностью подтвердив геологические модели, построенные геологической службой компании.

«Все задачи на год, поставленные Советом директоров, а также мажоритарным акционером – компанией «А-Проперти» – реализованы. Создан качественный задел на следующий год, в котором ЯТЭК должна проявить максимум гибкости для того, чтобы адаптироваться к новым экономическим условиям», – подчеркнул генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.

Члены Совета директоров отметили, что в отчетном периоде ПАО «ЯТЭК» полностью выполнила бюджетный план на год. В течение года компания работала над реализацией более 20 инфраструктурных проектов. Среди них строительство установки регенерации метанола и СП левого берега Вилюя, обустройство скважин и единой системы пожаротушения, техническое переоснащение автоматизированной системы управления технологическим процессом, возведение газовых коллекторов, продуктопроводов и другие объекты.

Утвержден сбалансированный финансовый план на следующий год. Главными целями компании в следующем году станут проекты по дальнейшей модернизации инфраструктуры, обеспечению бесперебойной добычи и подготовки продукции, повышению эффективности производства, а также производительности труда. В частности, продолжится строительство установки регенерации метанола, нового энергокомплекса, газовых резервуаров и сборного пункта на левом берегу Вилюя.

Уходящий год прошел под эгидой оптимизации рабочих процессов компании. Внедрение ключевых правил безопасности (КПБ), а также системы управления промышленной безопасностью по проекту Dupont позволило компании выйти на новый уровень управления технологическими процессами. Компания фокусируется на безопасных и современных условиях труда для всех сотрудников, корпоративной прозрачности и отсутствии профессиональных барьеров.

В коллективе закрепляется приоритет личной коммуникации над бумажной работой. Отдельным перспективным направлением можно выделить старт «Программы оптимизаций, инноваций, совершенствования и качества» («ПОИСК»). Внедрение передовых принципов HSE станет важнейшим шагом в приверженности доктрине снижения негативного воздействия на окружающую среду, как одной из основных ценностей компании.

Как отметил генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов, несмотря на сложнейшую макроэкономическую ситуацию в мире, компания продолжает уверенное движение к реализации долгосрочной стратегии.

«Уверен, те усилия, которые мы прикладываем сегодня к построению современной, прозрачной, высокотехнологичной газодобывающей компании, создадут кратный рост акционерной стоимости предприятия. Мы выведем ПАО «ЯТЭК» в лидеры отрасли», – отметил он