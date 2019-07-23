Совет директоров «Сахатранснефтегаза» поддержал благотворительную работу компании

Члены Совета директоров АО «Сахатранснефтегаз» на заседании, состоявшемся 17 июля, единогласно поддержали благотворительную и спонсорскую работу национального нефтегазового предприятия. Отметим, «Сахатранснефтегаз» на протяжении многих лет целенаправленно и систематически оказывает спонсорскую помощь социальным учреждениям, людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, помогает в организации многих спортивных, культурных мероприятий республики. Здесь следует подчеркнуть, что решение по оказанию спонсорской помощи принимает Совет директоров компании, куда помимо руководства «Сахатранснефтегаза» входят члены правительства республики, представители государственных предприятий.

— Сразу хочу разъяснить, что благотворительностью мы занимаемся не за счет тарифов на транспортировку газа, а за счет прибыли от иных видов деятельности, чтобы помочь республике в решении отдельных социальных вопросов, а где-то и снять социальное напряжение. Есть учреждения, которые стали нам добрыми друзьями много лет. Это пункт неотложной медицинской помощи п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса, фонд благотворительной помощи «Харысхал», Вилюйский детский дом, Национальный центр медицины, Якутская Епархия русской православной церкви и другие. На июльском заседании Совета директоров в целях развития спорта решили оказать спонсорскую помощь в проведении и организации Кубка Мира по мас-рестлингу и конных скачек на призы Главы республики. Надо сказать, что мы поддерживаем все значимые спортивные соревнования, в том числе нами оказана спонсорская помощь в организации Игр народов Якутии в Амге, — сказал генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван МАКАРОВ.

Руководство одного из самых крупных налогоплательщиков в бюджет республики АО «Сахатранснефтегаз» не любит говорить о своей благотворительной работе. Надо признаться, что освещение этой части работы — наша инициатива (пресс-служба), чтобы общество последовало примеру компании. Ведь при желании каждое предприятие может оказывать благотворительность тем, кому это нужно. Мы считаем, что это будет нашей общей скромной лептой в укреплении общества в республике. Мы здесь упомянули примеры только системной и стабильной благотворительной работы, а разовых оказаний спонсорской помощи достаточно много.