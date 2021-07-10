Совести у них нет!

SakhaLife.ru.

Несмотря на то, что информация о мошеннических схемах постоянно появляется в средствах массовой информации, в интернете и на телевидении, число их жертв в г. Якутске не уменьшается. При этом злоумышленники не жалеют ни больных, ни пожилых людей. На днях мобильные аферисты обманули 81-летнюю жительницу г. Якутска.

Пенсионерка пояснила, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником «МТС». Он сообщил, что с её счета «МТС» неизвестные лица похищают денежные средства, а чтобы их вернуть, необходимо продиктовать реквизиты банковской карты и трехзначный CVV-код, расположенный на обороте карты. Пожилая женщина поверила и выполнила все указания, назвав запрашиваемые данные. Мужчина, продолжая играть роль добросовестного сотрудника, сказал, что пенсионерке скоро придут смс-сообщения о поступлении денежных средств.

На следующий день потерпевшей позвонили из банка и пригласили в офис, где сообщили, что заблокировали её банковскую карту, на которой были совершены подозрительные транзакции, но к тому моменту мошенники успели похитить с её счёта 689 000 рублей.

Уважаемые граждане! Ни под каким предлогом не сообщайте никому CVV-код, номер карты, коды подтверждения из СМС, имя и срок действия карты.

При поступлении звонков от незнакомцев, представляющихся работниками той или иной организации, для подстраховки спросите его имя, фамилию и занимаемую должность. Далее прервите разговор, перезвоните в организацию и убедитесь в том, что вас не обманывают мошенники.

Доведите эти рекомендации до своих пожилых родителей и других родственников, чтобы оградить их от злоумышленников.