13.04.2022
21:53
241
Политика
Совещание Владимира Путина о развитии Арктической зоны РФ
Будет утверждён сводный план развития Северного морского пути на период до 2035 года. В него войдут обеспечение безопасности перевозки грузов, продолжение строительства арктического флота, в том числе аварийно-спасательных судов, и развитие грузопотока по Севморпути. Кроме того, Президент поручил:
- разработать специальный федеральный закон о северном завозе,
- рассмотреть возможность распространения льгот резидентов Арктической зоны России на проекты уже действующих в регионе компаний,
- обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры, энергетических, жилых и социальных объектов в ЗАТО арктических регионов. Подробнее о совещании – на сайте Кремля.
Фото: тгк Кремль, Новости
Источник: тгк Кремль, Новости
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