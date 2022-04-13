Совещание Владимира Путина о развитии Арктической зоны РФ

Будет утверждён сводный план развития Северного морского пути на период до 2035 года. В него войдут обеспечение безопасности перевозки грузов, продолжение строительства арктического флота, в том числе аварийно-спасательных судов, и развитие грузопотока по Севморпути. Кроме того, Президент поручил: разработать специальный федеральный закон о северном завозе,

рассмотреть возможность распространения льгот резидентов Арктической зоны России на проекты уже действующих в регионе компаний,

обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры, энергетических, жилых и социальных объектов в ЗАТО арктических регионов. Подробнее о совещании – на сайте Кремля.

Фото: тгк Кремль, Новости Источник: тгк Кремль, Новости

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