Совещание по обеспечению правопорядка у главы Якутии

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev Провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в республике.

Обсудили три важных вопроса:

-пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,

-борьба с преступлениями против государственной власти, интересов государственной (муниципальной) службы в республике,

-меры по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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