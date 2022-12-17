17.12.2022
12:40
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Якутия

Совещание по обеспечению правопорядка у главы Якутии

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

Провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в республике.
Обсудили три важных вопроса:
-пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,
-борьба с преступлениями против государственной власти, интересов государственной (муниципальной) службы в республике,
-меры по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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