Совершен наезд на двух пешеходов: Один госпитализирован

В Хангаласском районе водитель совершил наезд на двух пешеходов.

Один из пешеходов госпитализирован в медучреждение

12 апреля около 20 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило сообщение о том, что около с. Улахан-Ан на РАД «Умнас» 142 км. произошел наезд на двух пешеходов, имеется пострадавший.

По предварительным данным было установлено, что водитель 1964 г.р. управляя автомобилем марки Тойота Саксид, следуя со стороны ул. Ефремова в сторону ул. Григорьева с.Улахан-Ан, не справившись с управлением транспорта, а именно разворота на проезжей части, с последующим перемещением в полосу предназначенного для встречного движения, в результате которого совершил наезд на пешеходов – двух девушек, идущих по тротуару.

В результате происшествия одна из пешеходов — девушка 21 лет получила ушибы шейного отдела позвоночника и левого бедра, ей назначено стационарное лечение. Вторая девушка травм не получила.



В ходе проверки установлено, что водитель Тойота Саксид в течении года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности, не пострадал и был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения!

Напоминаем, что согласно п. 10.1. ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.