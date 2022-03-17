Сотый гол мини-футбольного клуба «Заря»

Геннадий Сергеев забил сотый для якутского мини-футбольного клуба «Заря» гол на 21 туре чемпионата России в Сургуте среди команд высшей лиги и посвятил его 100-летию ЯАССР, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона.

Футболист нанес удар по воротам сургутского клуба «Факел» на 44-й минуте. Гол стал сотым для текущего сезона 2021-2022.

«Я посвящаю сотый гол команды 100-летию образования Якутской автономной республики и предстоящему 100-летию физкультурного движения, которую республика отметит в 2023 году. Для нас сезон еще не окончен, и впереди много работы. Мы настраиваемся на плей-офф, где нацелены на самые высокие результаты», — сказал Геннадий Сергеев.

Встреча команд закончилась со счетом 5:5. Следующая игра клуба «Заря» состоится 19 марта в Ростове-на-Дону.

Геннадий Сергеев родом из Мирного, является воспитанником мини-футбольного клуба «Алмаз-Алроса». Ему 29 лет, профессионально играет с 2009 года.