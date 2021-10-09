Сотруднику «Сахатранснефтегаза» вручили ключи от нового дома в Бясь-Кюёле

Сегодня, 9 октября слесарь АО «Сахатранснефтегаз» Афанасий МАКСИМОВ получил ключи от нового дома. Кроме того, жителю села Бясь-Куёль вручили сертификат на 650 тысяч рублей — материальную помощь от имени профсоюза и коллег.

Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий БЕРДНИКОВ вручил ключи четырнадцати семьям, в том числе семье слесаря Горного эксплуатационного участка Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Афанасия Максимова.

Радостный день ознаменовался ещё одним событием: избранный в прошлом месяце председатель Якутской региональной организации Нефтегазстройпрофсоюза России Василина ЛУКИНА вручила коллеге сертификат на 650 тысяч рублей. Председатель профсоюза отметила, что коллеги рады присутствовать на торжественном мероприятии, поскольку в восстановлении микрорайона «Кэскил» компания «Сахатранснефтегаз» внесла весомый вклад.

«Среди пострадавших семей оказалась семья члена нашего профсоюза, слесаря УГРС Максимова Афанасия Афанасьевича. Он работает в предприятии слесарем уже 14 лет. Этой зимой его работа станет еще ответственнее, ведь во всех введённых новых домах в селе Бясь-Куель установили новые газовые котлы, которые будет ремонтировать, обслуживать Афанасий Афанасьевич. «Нефтегазстройпрофсоюз» и коллектив «Сахатранснефтегаза» никогда не стоят на стороне, когда у наших сотрудников случается беда», — подчеркнула Василина Лукина. Она вручила материальную помощь в размере 650 тысяч рублей, собранных под эгидой профсоюза.

Возведенный из МХМ-панелей дом Афанасия Максимова в 90 квадратных метров полностью готов, в скором времени туда проведут высокоскоростной интернет. Он выразил благодарность правительству республики, всем ведомствам, задействованным в восстановлении села, а также сотрудникам подрядной организации, построившей дом, профсоюзу и своим коллегам. «Мы с семьей очень рады, что встретим зиму в тёплых благоустроенных домах. Хочу поблагодарить генерального директора Алексея Засимовича КОЛОДЕЗНИКОВА, он сразу после случившегося одним из первых прибыл к нам в село, встретился с жителями и поручил оказать посильную помощь во всем, начиная с расчистки территории техникой предприятия. В ближайшие дни начнём обустройство нового жилища», — поделился слесарь-газовик.

Напомним, 7 августа при чрезвычайной ситуации в связи с лесным пожаром пострадало село Бясь-Куель Горного улуса. В ликвидации последствий стихии в короткие сроки отработали сотрудники «Сахатранснефтегаз».