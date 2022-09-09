Сотрудников Сахатранснефтегаз отметили наградами Минэнерго России

За личный вклад в дело газификации и безупречный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности работники «Сахатранснефтегаза» отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами от министерства энергетики Российской Федерации.

Награждение состоялось в рамках торжественного зажжения факела, который символизирует ввод в эксплуатацию второго этапа внутрипоселковых газовых сетей в селе Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса.

Почетную грамоту Минэнерго России получил мастер службы эксплуатации и ремонта УГРС Михаил Погодаев.

Благодарность министра энергетики России объявлена оператору технологических установок 5 разряда ЛПУМГ Юрию Гуменюк, старшему мастеру аварийно-диспетчерской службы УГРС Александру Малому, оператору газораспределительной станции села Кюль ЛПУМГ Гаврилу Саввинову, водителя седельного тягача механизированной колонны СМУ Виктору Заболотному.

Напомним, что вчера, 8 сентября, Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев совместно с руководителем регионального оператора газификации Алексеем Колодезниковым дали старт новому витку газификации села Бютейдях в Мегино-Кангаласском улусе.