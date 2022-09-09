09.09.2022
12:59
171

Общество

Сотрудников Сахатранснефтегаз отметили наградами Минэнерго России

За личный вклад в дело газификации и безупречный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности работники «Сахатранснефтегаза» отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами от министерства энергетики Российской Федерации.

Награждение состоялось в рамках торжественного зажжения факела, который символизирует ввод в эксплуатацию второго этапа внутрипоселковых газовых сетей в селе Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса.

Почетную грамоту Минэнерго России получил мастер службы эксплуатации и ремонта УГРС Михаил Погодаев.

Благодарность министра энергетики России объявлена оператору технологических установок 5 разряда ЛПУМГ Юрию Гуменюк, старшему мастеру аварийно-диспетчерской службы УГРС Александру Малому, оператору газораспределительной станции села Кюль ЛПУМГ Гаврилу Саввинову, водителя седельного тягача механизированной колонны СМУ Виктору Заболотному.

Напомним, что вчера, 8 сентября, Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев совместно с руководителем регионального оператора газификации Алексеем Колодезниковым дали старт новому витку газификации села Бютейдях в Мегино-Кангаласском улусе.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх