Сотрудников Литературного музея Якутии наградили почетными званиями

За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха (Якутия) почетное звание «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» присвоено художнику-оформителю Ивану Гаврильевичу Нелунову. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха почетными грамотами министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) награждены: 1. Иванова Декабрина Петровна, кассир-билетер; 2. Курчатова Светлана Ивановна, технический работник; 3. Винокуров Николай Егорович, переводчик. 4. Халгаева Нюргуяна Викторовна, заведующая экспозиционно-выставочным отделом. За многолетний добросовестный труд благодарность министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) объявлена: 1. Дохунаеву Егору Васильевичу, экскурсоводу; 2. Слепцову Виталию Валентиновичу, хранителю; 3. Ноговицыной Ефросинии Семеновне, научному сотруднику; 4. Васильевой Люции Никандровне, ветерану; 5. Слепцовой Светлане Макаровне, ветерану; 6. Михайлову Василию Давыдовичу, ветерану. Вручение наград состоялось онлайн, 27 октября на праздновании 50-летия Литературного музея им. П.А. Ойунского.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)

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