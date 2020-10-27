Сотрудников Литературного музея Якутии наградили почетными званиями
За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха (Якутия) почетное звание «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» присвоено художнику-оформителю Ивану Гаврильевичу Нелунову.
За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха почетными грамотами министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) награждены:
1. Иванова Декабрина Петровна, кассир-билетер;
2. Курчатова Светлана Ивановна, технический работник;
3. Винокуров Николай Егорович, переводчик.
4. Халгаева Нюргуяна Викторовна, заведующая экспозиционно-выставочным отделом.
За многолетний добросовестный труд благодарность министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) объявлена:
1. Дохунаеву Егору Васильевичу, экскурсоводу;
2. Слепцову Виталию Валентиновичу, хранителю;
3. Ноговицыной Ефросинии Семеновне, научному сотруднику;
4. Васильевой Люции Никандровне, ветерану;
5. Слепцовой Светлане Макаровне, ветерану;
6. Михайлову Василию Давыдовичу, ветерану.
Вручение наград состоялось онлайн, 27 октября на праздновании 50-летия Литературного музея им. П.А. Ойунского.
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