27.10.2020
17:00
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Культура

Сотрудников Литературного музея Якутии наградили почетными званиями

За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха (Якутия) почетное звание «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» присвоено художнику-оформителю Ивану Гаврильевичу Нелунову.

За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха почетными грамотами министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) награждены:

1.         Иванова Декабрина Петровна, кассир-билетер;

2.         Курчатова Светлана Ивановна, технический работник;

3.         Винокуров Николай Егорович, переводчик.

4.         Халгаева Нюргуяна Викторовна, заведующая экспозиционно-выставочным отделом.

За многолетний добросовестный труд благодарность министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) объявлена: 

1.         Дохунаеву Егору Васильевичу, экскурсоводу;

2.         Слепцову Виталию Валентиновичу, хранителю;

3.         Ноговицыной Ефросинии Семеновне, научному сотруднику;

4.         Васильевой Люции Никандровне, ветерану;

5.         Слепцовой Светлане Макаровне, ветерану;

6.         Михайлову Василию Давыдовичу, ветерану.

Вручение наград состоялось онлайн, 27 октября на праздновании 50-летия Литературного музея им. П.А. Ойунского.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)
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