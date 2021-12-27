Сотрудники и студенты АГАТУ награждены за вклад в тушение пожаров

Волонтерам, внесшим вклад в борьбу с лесными пожарами, вручили памятный знак «Участник тушения лесных пожаров». Памятные знаки за самоотверженную работу получили: Василий Домотов, Андриян Петров, Николай Потапов, Константин Нифонтов, Яков Васильев, Федора Лукина, Александр Семёнов, Иван Протодьяконов, Пётр Хаморов, Геннадий Ларионов, Николай Александров, Дмитрий Горохов, Иннокентий Петров, Ариан Протопопов, Александр Николаев, Святослав Окоемов, Туяра Дмитриева, Наталья Слепцова, Наталья Петрова, Анатолий Нератов, Афанасий Баишев, Дьулус Новгородов, Артемий Иванов, Андрей Фёдоров, Сергей Габышев, Айаал Иванов, Валентина Бессонова, Владимир Устинов.

Напомним, в июле в Горном районе работал добровольческий отряд АГАТУ под руководством врио ректора Константина Кривошапкина для помощи в тушении лесных пожаров. В отряд вошли студенты и сотрудники вуза — всего 32 добровольца. Добровольцы университета совместно с командой Лесхоза остановили большой пожар рядом с селом Кюёрелях. Также, за три дня они осуществили расчистку минерализованной полосы и в последний день работали по тушению местности в 7 км. от населенного пункта.