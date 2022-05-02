Сотрудники ЖДЯ приняли участие в первомайских мероприятиях

В этом году впервые после пандемии по всей республике прошли первомайские демонстрации и митинги.

В городе Алдане коллектив АО «АК «ЖДЯ» принял участие в торжественном митинге с флагами России, Республики Саха (Якутия) и АО «АК «ЖДЯ», с красочными шарами и транспарантами с лозунгами «Za Россию», «Za мир! Za труд! Za май!», «Ударный труд – наш ответ санкциям!»

В поселке Нижний Бестях коллектив Акционерной компании «Железные дороги Якутии» прошел красочной колонной в первомайском шествии, организованной местными властями Мегино-Кангаласского улуса. Колонну железнодорожников с транспарантами и воздушными шарами с логотипом ЖДЯ возглавили начальник железнодорожного вокзала Наталья Кулагина, заместитель начальника энергомеханической службы Андрей Гойкин и заместитель начальника станции Нижний Бестях Ирина Шпак. Впереди праздничной колонны АО «АК «ЖДЯ» ехал манипулятор, оформленный под поезд с фирменной раскраской. Дружный строй сотрудников компании, одетых в синие фирменные ветровки, украсил ряды мегино-кангаласских демонстрантов, скандируя лозунги «Это – ты, это – я, а все вместе – ЖДЯ», «Мир! Труд! Май!»

В столице нашей республики работники якутского представительства АО «АК «ЖДЯ» тоже приняли участие в первомайских мероприятиях. От имени руководства и коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» они в прямом эфире НВК Саха поздравили всех якутян с праздником во время первомайской демонстрации.

«Это праздник солидарности тружеников, своим доблестным трудом доказывающим любовь к Родине. Он напоминает нам о том, что только трудом создается все лучшее, что мы имеем сегодня и от каждого из нас, от стремления изменить жизнь к лучшему зависит наше будущее, благополучие нашей страны.

Коллектив Акционерной компании «Железные дороги Якутии», насчитывающий сегодня более 1300 работников, всегда умел работать, круглосуточно и 365 дней в году обеспечивая комфорт и безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

Благодаря самоотверженному труду железнодорожников Акционерная компания «Железные дороги Якутии» является одним из крупнейших предприятий республики и гарантом ее социально-экономического развития» — сказал в своем приветственном словемзаместитель генерального директора по стратегическому развитию — руководитель Представительства АО «АК «ЖДЯ» в г. Якутске Алексей Местников.

Приняв участие в первомайских мероприятиях в г. Алдане, п. Нижний Бестях и в. Якутске с патриотическими лозунгами и лозунгами, прославляющими труд, железнодорожники проявили свою коллективную сплоченность, уважение к традициям, к людям труда, к празднику, который символизирует единство народа и силу России!