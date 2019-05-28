Сотрудники ЯТЭК сыграли в пейнтбол

Компания «ЯТЭК» организовала для своих сотрудников масштабные соревнования по пейнтболу. В корпоративном мероприятии приняло участие порядка 60 человек.

В компании «ЯТЭК» существуют давние корпоративные традиции, связанные с проведением различных спортивных мероприятий и соревнований по различным видам спорта. В офисе «ЯТЭК» хранятся десятки призов, кубков, которые сотрудники компании выиграли в самых различных спортивных состязаниях.

В минувшие выходные для сотрудников компании «ЯТЭК» были проведены соревнования по пейнтболу. В мероприятии приняли участие не только сотрудники центрального офиса в Якутске и дочерних предприятий, но и работники из Кысыл-Сыра и из московского представительства компании. Многие приехали с семьями, а некоторые даже взяли своих домашних питомцев. Обстановка была очень семейной и теплой. Хотя впереди предстоял непростой поединок за звание лучшей команды.

По прибытии на полигон в районе птицефабрики участники состязания получили подробный инструктаж, переоделись в спортивную экипировку и разделились на команды. В финале за первенство боролись команды «Цветных» и команда «Зеленых». Несмотря на сильный дождь все были полны решимости и настроены по-боевому. И, как только началась игра, ливень прекратился. Поединки продолжались порядка четырех часов и закончились победой «Цветных». Лучшим игроком был по праву признан сотрудник «ЯТЭК-МТ» Артем ИВАНОВ. Победителям торжественно вручили призы.

«Я в первый раз играла в пейнтбол и для большинства моих коллег это тоже был первый подобный опыт. В такие моменты, ты очень сближаешься с сотрудниками. Внутри команды мы делились по зонам ответственности: кто-то охраняет флаг, кто-то нападает, кто-то прикрывает. То есть, такая дружная команда, где от каждого зависит исход игры. Победила команда «Цветных», мы, к сожалению, проиграли. Но никто не расстроился из-за проигрыша, было очень весело — незабываемые ощущения, адреналин», – отметила одна из участниц игры, специалист Отдела информационных технологий компании «ЯТЭК» ЕГОРОВА Алена.