Сотрудники ЯРНД соревновались в лыжных гонках

Заряд бодрости, энергии и отличного настроения гарантирован, если ты встал на лыжи! А в марте ежегодно по всей России проводится самая масштабная акция «Лыжня России». Коллектив якутского республиканского наркологического диспансера всегда принимает активное участие в данном мероприятии.

11 марта 2020 года под девизом «В здоровом теле — здоровый дух!» весь медицинский состав наркологического диспансера вышел на лыжную эстафету «Лыжня ЯРНД — 2020». Соревнования прошли в местности Зеленый Луг, где расположилась лыжная база. Врачи, медсестры, младший медперсонал показали, что бегать на лыжах они умеют так же хорошо, как и лечить.

Инициатором соревнований всегда выступает главный врач наркологического диспансера Альбина Владимировна СИВЦЕВА. С ее легкой руки на лыжню выходят даже те, кто не замечал за собой способностей к спорту: «Я с детства люблю лыжные гонки. Всегда принимала и до сих пор принимаю участие в различных соревнованиях. Для меня спорт — норма жизни! Посмотрите, сколько желающих пришли принять участие в эстафете. Это говорит о том, что наш коллектив сплоченный, а главное, все за здоровый образ жизни. Желаю всем участникам удачи и пусть победит сильнейшая команда!».

Участниками соревнований стали 5 команд, в каждой по 4 человека. Мужчины бежали дистанцию 1000 метров, женщинам досталась покороче — полкилометра. Лучшим в командной гонке стало реабилитационное отделение. Второе место досталось отделению неотложной наркологической помощи, третье- команде администрации, четвертое место — наркологическому отделению, а 5 место — объединённой команде диспансерно-поликлинического и клинико-диагностического отделений. Все, кто принял участие получили ценные призы, грамоты и медали. Организаторами соревнований ежегодно выступает Профсоюз ЯРНД. После состязаний всех присутствующих угостили горячим чаем, бутербродами и наивкуснейшими шашлыками.