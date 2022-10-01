Сотрудники ЯРБ№3 собрали спальные мешки и экипировку для мобилизованных

Женщины-работницы Якутской городской больницы №3 собрали спальные мешки и другую экипировку для мобилизованных мужчин. «В такие дни мы должны быть едиными, собранными, думать в одном русле — помогать нашим мобилизовавшимся. Быть вместе с ними мысленно и благословлять на скорое возвращение», — говорят женщины, сообщает тгк Якутская горбольница №3

Фото: тгк ЯРБ№3 Источник: тгк ЯРБ№3

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