Сотрудники якутской колонии поздравили женщин-ветеранов с 8 марта

В преддверии 8 марта сотрудники исправительной колонии № 7 посетили женщин-ветеранов на дому и поздравили их с праздником. Они пожелали ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, вручили цветы и подарки.

В преддверии Международного женского дня сотрудники исправительной колонии № 7 навестили на дому ветерана Великой Отечественной войны Лидию Николаевну Новоселову, а также женщин-ветеранов уголовно-исполнительной системы, которые с честью и достоинством выполняли служебные задачи на протяжении многих лет.

Сотрудники выразили ветеранам-женщинам слова признательности, вручили цветы и подарки и пожелали им крепкого здоровья, оптимистичного настроения и долгих лет жизни.