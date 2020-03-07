07.03.2020
12:08
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Общество
Сотрудники якутской колонии поздравили женщин-ветеранов с 8 марта
В преддверии 8 марта сотрудники исправительной колонии № 7 посетили женщин-ветеранов на дому и поздравили их с праздником. Они пожелали ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, вручили цветы и подарки.
В преддверии Международного женского дня сотрудники исправительной колонии № 7 навестили на дому ветерана Великой Отечественной войны Лидию Николаевну Новоселову, а также женщин-ветеранов уголовно-исполнительной системы, которые с честью и достоинством выполняли служебные задачи на протяжении многих лет.
Сотрудники выразили ветеранам-женщинам слова признательности, вручили цветы и подарки и пожелали им крепкого здоровья, оптимистичного настроения и долгих лет жизни.
Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).
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