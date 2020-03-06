Сотрудники Якутской ГСХА: Память о героическом подвиге наших предков должна сохраниться

Фонд Победы в этом юбилейном году начал сбор средств и коллектив Якутской государственной сельскохозяйственной академии не остался в стороне. Акцию поддержали руководство, профессорско-преподавательский состав, административный персонал ВУЗа, а также сотрудники Октемского филиала.

Как сообщили в Фонде Победы, средства пойдут на издание книг, мемуаров самих участников войны, а также на съемки документальных, художественных фильмов, ремонт и реконструкцию мемориалов, памятников и захоронений воинов, на поддержку поисковых отрядов, в составе которых каждый год молодые люди из республики выезжают на поиски останков погибших воинов в другие города страны.

Отдавая дань уважения мужеству, героизму, патриотизму участникам войны и труженикам тыла, коллектив Якутской ГСХА направил в Фонд Победы 186 850 рублей из добровольных пожертвований сотрудников.

Напоминаем реквизиты для перечисления средств:

Получатель: Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия)

ИНН 1435030002 КПП 143501001

Банк: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ПАО СБЕРБАНК г. Якутск

Расч. счет: 40703810876000000546

Корр. Счет: 30101810400000000609

БИК: 049805609

Назначение платежа: КБК: 14800000000000000180 п.1-Безвозмездное перечисление для проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

