Сотрудники якутского УФСИН пошутили

За право быть лучшими в юморе соревновались восемь команд, в состав которых вошли самые талантливые и эрудированные сотрудники. По итогам игры победителем стала команда исправительной колонии № 6 «Люди в синем», набравшая наибольшее количество баллов. Второе место заняли «Крутые перцы» из колонии-поселения № 2. Замкнул тройку лидеров дружный коллектив уголовно-исполнительной инспекции под названием «Весеннее обострение».

Впервые сотрудники УФСИН приняли участие в игре клуба веселых и находчивых. Мероприятие состоялось в одном из уютных залов исторического парка «Россия – моя история» при содействии работников Музейного комплекса, с которым ведомство заключило Соглашение о сотрудничестве.

Игру открыл постоянный ведущий всех культурно-массовых мероприятий территориального органа Алексей Никулин, обладающий хорошей памятью и умеющий быстро ориентироваться в поминутно меняющейся сценической обстановке.

За право быть лучшими в юморе соревновались восемь команд, в состав которых вошли самые талантливые и эрудированные сотрудники. Каждый коллектив был по-своему неповторим и индивидуален.

Игра состояла из двух конкурсных выступлений: «Приветствия» и «Домашнего задания». В предложенных испытаниях участники продемонстрировали творческий потенциал, показали имидж своего коллектива и подчеркнули значимость профессии. Большинство из прозвучавших шуток также были связаны с особенностями, присущими службе в уголовно-исполнительной системе.

Способности новоиспеченных КВНщиков оценивало жюри под председательством заместителя начальника УФСИН Алексея Тарасова. В его состав вошли не только сотрудники ведомства, но и главный редактор СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» Олег Желнин.

Подводя итоги конкурса, они отметили, что представители коллективов всех учреждений проявили смекалку, находчивость и изобретательность. Однако по мнению членов жюри, победителем игры стала команда исправительной колонии № 6 «Люди в синем», набравшая наибольшее количество баллов. Второе место заняли «Крутые перцы» из колонии-поселения № 2. Замкнул тройку лидеров дружный коллектив уголовно-исполнительной инспекции под названием «Весеннее обострение».

Отдельно были отмечены номинации: «лучшая шутка», «лучшая женская роль» и «лучшая мужская роль». Лучшую шутку придумали сотрудники из команды исправительной колонии № 1. А вот за лучшую женскую и мужскую роль призы получили сотрудники из команды колонии-поселения № 2: Ангелина Уваровская и Александр Кынтояров.

Победители и участники игры были награждены кубками и дипломами.