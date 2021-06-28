Сотрудники «Водоканала» и судприставы собирают долги

Совместные рейдовые мероприятия стартовали с начала мая 2021 года. Специалисты Водоканала и судебные приставы осуществляют поквартирный обход граждан, имеющих большую задолженность за коммунальные услуги, поставляемые предприятием. В частности, судебные приставы вручают постановления о возбуждении исполнительного производства, требования о необходимости исполнения судебного решения или наложения ареста на имущество должника.

Почти за 2 полных месяца, во время совместных рейдов сотрудники федеральной службы и специалисты предприятия посетили порядка 500 адресов и вручили порядка 300 повесток о вызове должника к судебному приставу. Подобную работу планируется проводить на регулярной основе.

Добавим, что по состоянию на 1 мая 2021 года на исполнении в ФССП находилось больше 3000 исполнительных производств в отношении физических лиц на общую сумму 53 млн. рублей.

АО «Водоканал» напоминает, что в том числе от платежной дисциплины потребителей услуг зависит качество и надежность водоснабжения и водоотведения всего города. При этому, оплатить за услуги АО «Водоканал» легко и удобно можно при помощи онлайн сервисов: в мобильном приложении АО «Водоканал», доступном в Play Marker и AppStore; через личный кабинет на официальном сайте; через мобильное приложение СберБанк Онлайн.