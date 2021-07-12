Сотрудники УФСИН вошли в число победителей «Игры Манчаары»
Всего в состязаниях «Игры Манчаары» приняли участие более 6,5 тысяч человек. Сотрудник отдела специального назначения «Белый медведь» Виктор Докалов стал победителем состязаний по мас-рестлингу в весовой категории 105 кг. Призовых мест в мас-рестлинге и гиревом спорте удостоены Павел Черноградский и Владимир Оленов.
XXI спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» состоялась в период с 7 по 11 июля в с. Бердигестях Горного района Республики Саха (Якутия).
Игры включены в федеральный проект «Спорт – норма жизни» как спортивное событие, способствующее популяризации физической культуры и активного образа жизни, и проводятся один раз в 4 года.
В масштабном мероприятии приняли участие более 6,5 тысяч человек. Программа предусматривала соревнования по 11 видам спорта.
Сотрудник отдела специального назначения УФСИН «Белый медведь» Виктор Докалов стал победителем состязаний по мас-рестлингу в весовой категории 105 кг. Павел Черноградский, также являющийся сотрудником специального подразделения, занял 3 место в состязаниях по мас-рестлингу в весовой категории 90 кг.
Сотрудник отдела по конвоированию УФСИН Владимир Оленов стал вторым в состязаниях по гиревому спорту в весовой категории 73 кг.
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