09.03.2021
17:01
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Происшествия

Сотрудники УФСИН расстроили женщин

В исправительных колониях № 1 и № 3 отменили три длительных свидания между родственниками.

Причина – обнаружение в личных вещах приехавших женщин запрещенных предметов – карт памяти MicroSD, sim-карт и беспроводных наушников. 

В исправительной колонии № 1 приехавшая на длительное свидание с сыном гражданка Ц. пыталась пронести в футляре для тонометра две карты памяти MicroSD для сотового телефона.

Перед проведением длительного свидания гражданки Д. с братом сотрудники обнаружили в ее сумке две sim-карты.

В исправительной колонии № 3 гражданка А. спрятала в сумке беспроводные наушники, чтобы в ходе длительного свидания передать их супругу. 

Все запрещенные предметы изъяты, свидания отменены. 

Следует отметить, что предварительно указанным гражданкам была доведена информация о порядке проведения свиданий и об ответственности за пронос в учреждение запрещенных предметов. Однако, к сожалению, не всегда граждане используют свидания как возможность для встречи с близкими людьми и не оставляют попыток совершить противоправные действия.    

По данным фактам оформлены протоколы об административных правонарушениях.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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