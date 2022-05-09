Сотрудники УФСИН приняли участие в Параде

Личный состав УФСИН принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году Россия отмечает 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая личный состав УФСИН принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных этой знаменательной дате, в г. Якутске.

Начальник УФСИН Василий Седрисев совместно с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, руководителями исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и другими официальными лицами возложили цветы к монументу «Воинам-победителям» и почтили память погибших минутой молчания.

После митинга и общего исполнения с солистами и оркестром Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) песни «День Победы» начался военно-патриотический Парад Якутского гарнизона: сотрудников правоохранительных органов, военно-патриотических клубов, воспитанников Якутской кадетской школы, учащихся общеобразовательных школ г. Якутска.

Торжественным маршем, красиво чеканя шаг и демонстрируя строевую подготовку, прошли парадные расчеты сотрудников УФСИН, которые возглавили начальник отдела по конвоированию Василий Братчиков и помощник начальника УФСИН по организационно-штатной работе Светлана Серебрякова.

Отметим, что впервые региональное ведомство представило парадный расчет из числа девушек.

Также в этот день состоялось памятное шествие «Бессмертный полк», первыми в котором шли сотрудники УФСИН и члены их семей, ветераны уголовно-исполнительной системы.

Тысячи людей несли фотографии своих родных – участников сражений Великой Отечественной войны и ковавших Победу на трудовом фронте, чтобы в едином строю отдать дань памяти, уважения и благодарности.