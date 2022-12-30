Сотрудники УФСИН приняли участие в акции «Елка желаний»

Традиционно сотрудники УФСИН принимают участие в благотворительных мероприятиях.

Акция «Елка желаний» дает возможность дарить тепло и заботу детям, которые в этом особенно нуждаются. Новый год – это время чудес, надежд и подарков.

Начальник УФСИН Василий Седрисев и другие сотрудники исполнили заветные желания воспитанников детских домов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и участников специальной военной операции. Выбрав на новогодней елке открытки, они купили для детишек подарки и положили их в «корзину добра».

Также сотрудники УФСИН присоединились к акции благотворительной поддержки социально незащищенных граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Собранные денежные средства направлены в благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма».