30.12.2022
17:20
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Общество

Сотрудники УФСИН приняли участие в акции «Елка желаний»

Традиционно сотрудники УФСИН принимают участие в благотворительных мероприятиях.

Акция «Елка желаний» дает возможность дарить тепло и заботу детям, которые в этом особенно нуждаются. Новый год – это время чудес, надежд и подарков.

Начальник УФСИН Василий Седрисев и другие сотрудники исполнили заветные желания воспитанников детских домов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и участников специальной военной операции. Выбрав на новогодней елке открытки, они купили для детишек подарки и положили их в «корзину добра».

Также сотрудники УФСИН присоединились к акции благотворительной поддержки социально незащищенных граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Собранные денежные средства направлены в   благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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