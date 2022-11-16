16.11.2022
17:59
307

Общество

Сотрудники УФСИН поздравили ветеранов

Сотрудники УФСИН поздравили ветеранов УИС праздничным концертом.

Ежегодно 16 ноября отмечается День ветерана уголовно-исполнительной системы.

Региональная общественная ветеранская организация УФСИН России по Республике Саха (Якутия) основана 24 декабря 1998 года. В настоящее время в ней состоит 165 ветеранов, из них – 1 участник Великой Отечественной войны, 7 тружеников тыла, 15 участников локальных боевых действий.

В честь праздника в актовом зале УФСИН для ветеранов организован концерт. В торжественной обстановке им были вручены благодарственные письма и подарки.

С поздравительным словом выступил врио начальника УФСИН Сергей Калиновский. Он поблагодарил ветеранов за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы, помощь в воспитательной работе с молодыми сотрудниками и пожелал здоровья и благополучия.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх