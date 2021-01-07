07.01.2021
17:50
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Общество

Сотрудники УФСИН переоделись в Деда Мороза и Снегурочку

Сотрудники УФСИН, облачившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, поздравили с Новым годом и Рождеством детей своих коллег и  вручили им подарки.

В новогодние дни сотрудники УФСИН постарались создать атмосферу праздника для детишек своих коллег. Облачившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, они посетили каждый дом, где их с нетерпением ждали взволнованные ребятишки. 

С восторгом, звонким смехом, а порой застенчиво они встречали доброго волшебника и его спутницу. Возле нарядной елки ребята с большим удовольствием водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, читали им стихи, пели песни и отгадывали загадки. 

Каждого малыша сказочные герои поздравили с праздником и вручили подарки. Обрадованные детишки вместе с родителями поблагодарили гостей и сказали, что ждут их возвращения в следующем новом году.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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