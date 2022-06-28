Сотрудники транспортной полиции попались на вымогательстве взятки

Высокопоставленные сотрудники транспортной полиции, задержанные в начале февраля Управлением ФСБ по РС(Я), путем вымогательства получили взятку в крупном размере за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности по факту изъятия 20 тонн рыбы и дальнейшее покровительство в отношении предпринимателя, занимавшегося грузовыми перевозками рыбы, сообщщает ИА SakhaNews.

Уголовное дело в отношении сотрудников полиции по п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение группой лиц взятки в крупном размере, сопряженное с ее вымогательством.

Как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела, с декабря 2021 года Холодков и Васин, являясь должностными лицами, находясь на территории г. Якутска, действуя группой лиц по предварительному сговору, угрожая привлечением к уголовной ответственности за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, то есть путем вымогательства, лично получили от директора ООО «Тумат» Николая Шумилова взятку в виде денег на общую сумму 400 000 рублей.

Сам предприниматель показал, что в начале декабря 2021 года он осуществлял перевозку двух тонн рыбы. В аэропорту данный груз был задержан сотрудниками транспортной полиции, после чего начальник уголовного розыска Холодков вышел на него и стал вымогать взятку в виде денег на общее покровительство его грузовых перевозок рыбы, а также за не привлечение его к уголовной ответственности за изъятый груз. В связи с этим с декабря 2021 года он передал 400 тысяч рублей Холодкову и Васину.

После задержания сотрудников полиции, ОСБ УТ МВД России по ДФО была проведена служебная проверка, результаты которой утвердил начальник УТ МВД России по ДФО генерал-майор полиции Александр Кем. В итоге Холодков и Васин были уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел.

Холодков попытался обжаловать заключение служебной проверки и приказ об увольнении, направив в Якутский городской суд соответствующий иск. Однако городской суд 16 июня отказал в удовлетворении иска.

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