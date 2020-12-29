Сотрудники Теплоэнергосервиса поддержали акцию «Подари детям Новый год!»

Специалисты АО «Теплоэнергосервис» приняли участие в благотворительной акции «Подари детям Новый год!». Теплоэнергетики собрали пожертвований на общую сумму более ста тысяч рублей.

Сотрудники Усть-Янского филиала вручили подарки детям из пяти многодетных семей. Роль Деда Мороза досталась инженеру-инспектору сбытового отдела Алексею Горбовскому. Не остались в стороне и теплоэнергетики Вилюйского филиала, они собрали более 53 000 рублей для малоимущих и многодетных семей поселков Светлый, Чернышевский и Ленск. Алданский филиал подарил подарки многодетным семьям своего филиала на сумму 16 900 рублей. А Оймяконский филиал собрал 20 000 рублей и приобрел подарки для воспитанников ГКУ РС(Я) Оймяконского центра помощи детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Специалисты самого отдаленного Охотского филиала приобрели подарки для воспитанников Детского дома №36. Вручение подарков проходило с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«В этом году мы все столкнулись с разными обстоятельствами. Многие оказались не готовы к тем или иным событиям, оттого особенно важно проявить инициативу и помочь, тем кто в этом нуждается. Я рад, что работаю с такими отзывчивыми и активными людьми», — отметил генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» Максим Трофимов.

Самый волшебный праздник, который любой ребенок ждет с нетерпением весь год, пройдет без торжеств и традиционных пышных утренников. Но каждый ребенок заслуживает почувствовать приближающийся праздник уюта и волшебства, праздник исполнения самых заветных желаний и в этом на помощь пришли неравнодушные работники АО «Теплоэнергосервис».