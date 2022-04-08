Сотрудники спецподразделения УФСИН Якутии отличились в соревнованиях по кикбоксингу

Игорь Никифоров, завоевавший первое место в весовой категории до 80 кг,стал лучшим спортсменом турнира. Вторую ступень пьедестала почета заняли Денис Лобода – в весовой категории свыше 90 кг и Баир Моролдоев – в весовой категории до 60 кг. Бронзовым призером состязаний в весовой категории до 67 кг стал Станислав Константинов.

В центре спортивной подготовки «Триумф» г. Якутска завершился открытый республиканский турнир по кикбоксингу на призы мастера спорта международного класса ветерана боевых действий И.Л. Маркова в дисциплине «фулл-контакт» среди сотрудников правоохранительных органов и представителей спортивных клубов.

В число победителей и призеров соревнований вошли сотрудники отдела специального назначения УФСИН. Игорь Никифоров, завоевавший первое место в весовой категории до 80 кг, стал лучшим спортсменом турнира. Вторую ступень пьедестала почета заняли Денис Лобода – в весовой категории свыше 90 кг и Баир Моролдоев – в весовой категории до 60 кг. Бронзовым призером состязаний в весовой категории до 67 кг стал Станислав Константинов.

Всем спортсменам были вручены заслуженные награды.