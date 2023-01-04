Сотрудники следственного изолятора посетили соцучреждения

Сотрудники следственного изолятора в канун Нового года посетили социальные учреждения

В канун Нового года сотрудники следственного изолятора УФСИН посетили социальные учреждения.

Переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, Александр Афанасьев и Валерия Главинская, побывали в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. К ним присоединились Наталья Кабанова и Максим Удалов.

Они поздравили детей с наступающим праздником, выступив с веселой новогодней программой, и передали сладости и фрукты.

Гостям были рады и в учреждении социального обслуживания «Горизонт». Пожилые люди и с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием вспомнили свои любимые новогодние фильмы, поделились теплыми воспоминаниями. Сотрудники подарили им продуктовые наборы.