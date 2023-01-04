Общество
Сотрудники следственного изолятора посетили соцучреждения
Сотрудники следственного изолятора в канун Нового года посетили социальные учреждения
В канун Нового года сотрудники следственного изолятора УФСИН посетили социальные учреждения.
Переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, Александр Афанасьев и Валерия Главинская, побывали в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. К ним присоединились Наталья Кабанова и Максим Удалов.
Они поздравили детей с наступающим праздником, выступив с веселой новогодней программой, и передали сладости и фрукты.
Гостям были рады и в учреждении социального обслуживания «Горизонт». Пожилые люди и с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием вспомнили свои любимые новогодние фильмы, поделились теплыми воспоминаниями. Сотрудники подарили им продуктовые наборы.
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