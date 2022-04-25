Сотрудники следственного изолятора обнаружили запрещенные предметы в подошве обуви

В ходе досмотра посылки, предназначенной для одного из обвиняемых, сотрудники учреждения обнаружили и изъяли спрятанные ухищренным способом в подошву туфли сотовый телефон и usb-кабель.

Сотрудники следственного изолятора пресекли попытку доставки в посылке одному из обвиняемых запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом в подошву обуви.

Во время досмотра на рентгеновской установке мужской пары туфель, которые на первый взгляд не вызывали никаких подозрений, в подошве одной из них были обнаружены и изъяты сотовый телефон и usb-кабель.

Посылку отправила знакомая обвиняемого – жительница города Якутска.

По данному факту проводится проверка.