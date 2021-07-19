Сотрудники Сахатранснефтегаза защищают газовые объекты от лесных пожаров

АО «Сахатранснефтегаз» в эти «горячие» дни от лесных пожаров в усиленном режиме контролирует и обеспечивает безопасность объектов газового хозяйства. Главный пожарный Общества Максим КАУРОВ отметил что на сегодня лесные пожары, представляющие реальную угрозу объектам газового хозяйства локализованы.

— В Кюерелях Горного улуса на тушении лесных пожаров работали 21 сотрудников Общества. На опорном пункте Лунха – 8 человек. Было задействовано 6 единиц техники: два вездехода, трактор, «мульчер», экскаватор и ПСК «Огнеборец».

К опорному пункту «Лунгха» огонь подходил на расстояние 800 м., аварийная бригада пробила профиль в лесном массиве, выполнила дополнительные минерализованные полосы для защиты опорного пункта, благодаря этим действиям пожар был локализован, а впоследствии, ликвидирован.

Локализован пожар на опорном пункте «105 км.» Мы помогаем тушить пожар, занимаемся переброской вездеходами бригады амурских авиадесантников, которые работают в районе пожара, предоставляем технику. Работаем в непосредственной связи со всеми организациями, задействованными на тушение пожаров.

Наша первостепенная задача – защита наших объектов, которым угрожают лесные пожары. — подчеркнул Максим Кауров.