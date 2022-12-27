Сотрудники «Сахатранснефтегаз» удостоились высоких наград

26 декабря государственные награды России и республики за выдающиеся заслуги получили 52 жителя Якутии, в том числе работники национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз».

Электрогазосварщик Строительно-монтажного управления АО «Сахатранснефтегаз» Владимир Сивцев был награжден Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко за большой вклад в развитие газовой промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

«Я очень приятно удивлен, что удостоился столь неожиданной высокой награды. Я очень рад этому. Буду работать дальше во благо Республики Саха (Якутия)», — поделился впечатлениями Владимир Сивцев.

Сейчас электрогазосварщик задействован в строительстве магистрального газопровода «Кысыл Сыр – Мастах, 84 км».

Стоит отметить, что Владимир Сивцев неизменно достигает успехов на различных профессиональных состязаниях. Так, он является обладателем звания «Лучший сварщик Республики Саха (Якутия)» 2012 года. В 2018 году был признан лучшим сварщиком строительной отрасли в Дальневосточном федеральном округе».

Коллеги отмечают, что Владимир Прокопьевич отличается принципиальностью и трудолюбием. В работе проявляет инициативу и при этом является наставником для молодых специалистов.

Также государственную награду из рук Главы Якутии Айсена Николаева — знак «Гражданская доблесть» — получил начальник ЛЭС заречного участка Линейно-производственного управления Валерий Шарин.

Отметим, что он в качестве добровольца принимал участие в специальной военной операции и вернулся после ранения. В «Сахатранснефтегаз» он устроился в 2005 году. Валерий Валерьевич работу свою ценит и уважает за постоянные вызовы и трудности, которые надо преодолевать. Он кроме работы, активно занимается общественной деятельностью в качестве заместителя председателя общества ветеранов боевых действий Мегино-Кангаласского улуса «Доблесть».