Сотрудники Сахатранснефтегаз сдают ГТО 💪



Сотрудники структурных подразделений АО «Сахатранснефтегаз» принимают участие в республиканском фестивале «Мир! Май! ГТО!» по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Фестиваль стартовал в Якутске сегодня, 27 мая, на стадионе «Туймаада».

Физическая культура для сотрудников газовой компании – не пустой звук, отмечает начальник службы техобслуживания газового оборудования УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Александр Чупров. «В стенах предприятия традиционными давно стали состязания по футболу, легкой атлетике, лыжному бегу, гиревому спорту, плаванию и другим видам спорта. Регулярно коллеги становятся призерами и победителями республиканских, всероссийских соревнований», – рассказал участник фестиваля.

В первый день газовики приняли участие в сдаче нормативов по подтягиванию из виса на высокой и на низкой перекладине, сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, рывкам гири 16 кг, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжкам в длину с места, подниманию туловища лежа на спине и челночный бег.

На второй день запланирована стрельба из пневматической винтовки и смешанное передвижение на 2 км. В завершающий день продолжится стрельба из пневматической винтовки, также состоятся кросс по пересеченной местности, метание спортивного снаряда на дальность и скандинавская ходьба.

11 июня сотрудники «Сахатранснефтегаз» поборются за звание лучших в первенствах финала Спартакиады ЯРО «Нефтегазстройпрофсоюз».