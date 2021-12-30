30.12.2021
16:05
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Общество

Сотрудники «Сахатранснефтегаз» оказали помощь многодетной семье 😊

30 декабря сотрудники АО «Сахатранснефтегаз», Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) оказали адресную помощь многодетной семье находящейся в трудной жизненной ситуации, которая на социальном сопровождении ГКУ РС(Я) «Республиканский социальный реабилитационный центр».

Семья с тремя малолетними детьми нуждалась в двухъярусной кровати, которую ей подарили вместе со всем необходимым комплектом – матрасы, подушки, постельное белье. Отдельно для детей подготовили сладкие подарки.

«Наше предприятие с радостью оказывает помощь людям, прежде всего детям. Благотворительностью мы занимаемся регулярно, участвуем в различных проектах, акциях, поддерживаем благотворительные фонды и НКО», — отметил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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