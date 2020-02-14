Сотрудники «Саханефтегазсбыта» сдали кровь для тяжело больного якутянина

Неравнодушные сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» откликнулись на просьбу о сдаче крови для тяжело больного Владимира Дмитриевича ДАНИЛОВА и сделали доброе дело. Отметим, что руководство АО «Саханефтегазсбыт» поддерживает развитие и продвижение идеи корпоративного волонтерства в области донорства крови. Компания является постоянным участником акций. Несколько кадровых доноров, которые работают в компании системно сдают кровь и спасают жизни.

Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт». Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт».

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