26.06.2020
11:17
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Политика

Сотрудники «Саханефтегазсбыта» принимают участие в досрочном голосовании

25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Голосование будет проходить неделю — до 1 июля включительно. 1 июля объявлен выходной день. Участки в дни голосования будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени. Для безопасности жизни и здоровья граждан на избирательном участке соблюдены все санитарно-эпидемиологические мероприятия: у людей на входе измеряют температуру, раздают маски и перчатки, также имеются антисептики и дезинфицирующие средства.

Всего в АО «Саханефтегазсбыт» трудится 1869 человека. 

Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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