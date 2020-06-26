26.06.2020
11:17
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Политика
Сотрудники «Саханефтегазсбыта» принимают участие в досрочном голосовании
25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Голосование будет проходить неделю — до 1 июля включительно. 1 июля объявлен выходной день. Участки в дни голосования будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени. Для безопасности жизни и здоровья граждан на избирательном участке соблюдены все санитарно-эпидемиологические мероприятия: у людей на входе измеряют температуру, раздают маски и перчатки, также имеются антисептики и дезинфицирующие средства.
Всего в АО «Саханефтегазсбыт» трудится 1869 человека.
Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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