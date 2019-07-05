Сотрудники «Саханефтегазсбыта» участвуют в VII Спортивных играх народов Якутии

Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» в составе различных сборных республики принимают участие в VII Спортивных играх народов Якутии.

Ведущий инженер по промышленной безопасности Якутской нефтебазы Семен АТЛАСОВ выступает в команде по волейболу за сборную Усть-Алданского района, оператор АЗС №2 Римма ТУРНИНА играет в настольный теннис за сборную Вилюйского района.

Ведущий специалист Отдела эксплуатации и технического развития нефтебазового хозяйства и АЗС Денис ЧУЕВ и начальник Отдела ресурсов и поставок Армен ОГАНИСЯН в составе команды по баскетболу сборной Хангаласского района вышли в полуфинал Игр.

4 июля в селе Амга состоялось официальное открытие соревнований в которых задействовано 2743 спортсмена из 34 команд. Игры проходят по 16 видам спорта по двум возрастным группам.