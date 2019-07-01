Сотрудники «Саханефтегазсбыта» участвуют в игре «МИНИСТР»

Четыре сотрудника АО «Саханефтегазсбыт» подали заявки на участие в республиканской деловой игре «МИНИСТР».

«Впервые в этом году представители нашей компании солидным составом подали заявки на игру в двух группах «B» и «С». Отмечу, что на конкурс пошли наши лучшие работники. Уверен, что игра поможет им раскрыть весь свой потенциал, будет разработан эффективный проект для развития республики и ребята достойно представят АО «Саханефтегазсбыт». Всем дружным коллективом будем за них болеть», — сказал руководитель Виктор ЛЕБЕДЕВ.

Ведущий специалист Отдела эксплуатации и технического развития нефтебазового хозяйства и АЗС Денис ЧУЕВ считает, что участие в «Министре» поможет ему в первую очередь в повышении собственных знаний и компетенций, расширения кругозора. «Думаю это будет хорошее испытание. Надеюсь на налаживание контактов и обмен опытом с перспективными, умными специалистами со всей Якутии. Хочу попробовать себя в новых направлениях», — рассказал он.

«Это возможность общения с другими руководителями. Самое главное — возможность узнать свой уровень знаний, узнать на что я способен, насколько компетентен быть руководителем, могу ли я что-то новое привнести в жизнь нашей республики», — считает участник игры «Министр», главный инженер Нижне-Бестяхской нефтебазы Иван НИКОЛАЕВ.

Директор Нижне-Бестяхской нефтебазы Александр НИФОНТОВ считает, что игра даст возможность использовать свой опыт на благо республики и её жителей.

Директор Среднеколымской нефтебазы Станислав ДАНИЛОВ отметил, что «Министр» это некий вызов и проверка себя, который поможет раскрыть собственный потенциал.

Игра «Министр» проводится для выявления и раскрытия лидерского потенциала учащихся, студенческой молодежи, молодых специалистов и руководителей для обеспечения экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутии) эффективными кадрами. Финалисты деловой игры будут награждены дипломами и сертификатами для обучения по программам профессионального образования, направлены на стажировку в исполнительные органы государственной власти республики, хозяйствующие субъекты и институты развития. Также финалистам даётся возможность выбрать наставников из числа членов правительства Якутии и хозяйствующих субъектов региона. Финалисты в группе «В» будут рекомендованы в состав молодежного кадрового резерва, финалисты в группе «С» – в резерв управленческих кадров Якутии. Финалисты 2019 года, в зависимости от возрастной категории, получат путёвки на обучение и стажировку в центрах «Артек» и «Сириус», МГУ им. Ломоносова, Международной школе бизнеса SolBridge (Южная Корея) и в Массачусетском технологическом институте (MIT).